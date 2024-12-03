Чего стоит добиваться в переговорах с Западом, чтобы соблюсти интересы России Пресс-бюро внешней разведки сообщило о планах НАТО ввести 100 тысяч своих солдат на Украину в качестве миротворцев.
Дележ Украины: Реальным миротворцем станет ширина Днепра
Комментарии
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Владимир Негода
Украину надо забирать полностью .... и чтобы ни один жидо-бандеровцев к власти не подходил на пушечный выстрел !
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18 мин.
Владимир Витковский
... зачем проводить референдум на СВОИХ исконных территориях?! Свое забрать, не согласных- под нары.
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4 мин.
ВВ
Владимир Витковский
... главное- НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ЗАБЫТЬ и НЕ ПРОСТИТЬ!!!
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3 мин.
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