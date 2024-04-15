Информация о состоянии аварийности на территории Ивановской области за минувшие три дня

В пятницу в Фурманове в 12-35 на улице Тимирязева 84-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-219410», совершил наезд на 8-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который поучил травмы, после оказания медицинской помощи оставлен на месте.