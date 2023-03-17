Экс-глава Туркмении Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира.