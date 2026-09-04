В Германии расследуют признание в диверсиях на энергетических объектах

В письме упоминаются инциденты в городах Бергхайм и Дормаген. В Бергхайме сотрудники полиции нашли шесть пусковых устройств около выведенной из строя электростанции, а в Дормагене обнаружили подозрительный предмет на подстанции в 13 километрах от Бергхайма.