Нужные новинки.

Приятную новость сообщил нашей газете главный конструктор шин-начальник УПКШ ИТЦ Е.В.КЕРНОЖИЦКИЙ: в июне на предприятии поставлены на серийное производство пять новых типоразмеров шин.
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