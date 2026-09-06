Американские инженеры успешно протестировали систему машинного обучения для стабилизации термоядерного реактора

Инженеры Национальной установки термоядерного синтеза США DIII-D в Сан-Диего провели пять успешных тестов автоматизированной системы стабилизации плазмы PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning), которая в режиме реального времени помогала стабилизировать термоядерный реактор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Смерть модели Джи...
- На подъездах к Кр...
- ЮГ В Туве медведь ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым