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Регионы России

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Американские инженеры успешно протестировали систему машинного обучения для стабилизации термоядерного реактора

Американские инженеры успешно протестировали систему машинного обучения для стабилизации термоядерного реактора

Инженеры Национальной установки термоядерного синтеза США DIII-D в Сан-Диего провели пять успешных тестов автоматизированной системы стабилизации плазмы PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning), которая в режиме реального времени помогала стабилизировать термоядерный реактор.

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