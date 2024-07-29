Модернизация судоверфи в Портсмуте BAE Systems Maritime Services — компания, которая занимается обслуживанием 19 кораблей, базирующихся в Портсмуте.
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Модернизация судоверфи в Портсмуте BAE Systems Maritime Services — компания, которая занимается обслуживанием 19 кораблей, базирующихся в Портсмуте.
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