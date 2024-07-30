МТУСИ выпускает востребованных ИИ-специалистов

Опубликованы результаты первого в России рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта: МТУСИ из Лефортова улучшил свои позиции и расположился в группе С (годом ранее – группа D++).
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