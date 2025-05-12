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Аргументы и Факты

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Онищенко: прекращение финансирования изучения вирусов не в интересах США

Онищенко: прекращение финансирования изучения вирусов не в интересах США

Академик Российской академии наук и заместитель главы Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости высказал критику в адрес решения бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении федерального финансирования исследований потенциально опасных вирусов, включая те, что имеют сходство с COVID-19.

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