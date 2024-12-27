Эксперт рассказал о массовой фиксации прибыли инвесторами на пике курса биткоина

Рост курса биткоина до $100 800 в декабре 2024 года стал важным событием для крипторынка. Этот резкий подъем был обусловлен не только увеличением спроса и интересом со стороны институциональных инвесторов, но и активной продажей монет некоторыми группами держателей.
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