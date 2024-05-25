БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной

Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной

Тема, которую хочется поднять сегодня, будет несколько неожиданной для многих. Хочу поговорить о. будущей войне.

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