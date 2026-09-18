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Татар-информ

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Впервые за более чем сто лет обнаружен новый вид из семейства кошачьих

Впервые за более чем сто лет обнаружен новый вид из семейства кошачьих

Фото: Wikipedia.org (Alessandro Verniani) В Боливии впервые за более чем сто лет обнаружен новый вид из семейства кошачьих, получивший название Leopardus tilcayo.

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