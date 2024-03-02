Строительство театра в Севастополе включили в госпрограмму «Строительство»

Правительство РФ расширило перечень значимых объектов, которые будут построены в 2024–2028 годах с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы «Строительство».
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