Ученые назвали простой способ удаления микропластика из питьевой воды

Микропластик стал неотъемлемой частью нашего повседневного окружения. Эти крошечные частицы находят свой путь в наш организм через пищу и напитки, вызывая беспокойство у ученых и медицинских специалистов по всему миру.
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