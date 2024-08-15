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Ученые назвали простой способ удаления микропластика из питьевой воды

Ученые назвали простой способ удаления микропластика из питьевой воды

Микропластик стал неотъемлемой частью нашего повседневного окружения. Эти крошечные частицы находят свой путь в наш организм через пищу и напитки, вызывая беспокойство у ученых и медицинских специалистов по всему миру.

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