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Новичок «Вашингтона» Так: «Играть против «Кэпиталс» было ужасно. Они выглядели как «Гарлем Глобтроттерс» и очень хорошо выходили из зоны»

Новичок « Вашингтона » Алекс Так поделился мнением о матчах против «Кэпиталс». 30-летний форвард ранее выступал за «Баффало» и «Вегас».

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