Сотрудники полиции задержали в Ингушетии двоих подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в рамках 1-го этапа ОПМ «Мак - 2024» установлена причастность двоих граждан к покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере.
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