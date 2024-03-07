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Челябинский контрактник трижды убегал из военной части во время мобилизации

Челябинский контрактник трижды убегал из военной части во время мобилизации

Гарнизонный военный суд вынес суровое решение.Магнитогорский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении челябинского контрактника, который проходил военную службу по контакту, и трижды в течение 2023 года уходил в самоволку.

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