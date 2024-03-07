Челябинский контрактник трижды убегал из военной части во время мобилизации

Гарнизонный военный суд вынес суровое решение.Магнитогорский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении челябинского контрактника, который проходил военную службу по контакту, и трижды в течение 2023 года уходил в самоволку.
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