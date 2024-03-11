Почему чай следует пить без сахара: ответ медиков

Медики настоятельно рекомендуют отказаться от сахара в чае! Дело в том, что сам по себе чай не несет какой-либо опасности, а вот содержащийся в нем сахар нарушает обмен веществ, приводит к ожирению и иным опасным недугам.
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