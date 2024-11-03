В секторе Газа возобновилась вакцинация детей от полиомиелита

Третья фаза кампании вакцинации от полиомиелита в секторе Газа возобновилась, после того как ее развертывание было сорвано из-за израильских бомбардировок, массового перемещения населения и отсутствия доступа.
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