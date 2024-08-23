Чем лобовое стекло самолета отличается от автомобильного

Разница между ветровым стеклом автомобиля и лобовым стеклом самолета колоссальна. Коммерческие воздушные лайнеры подвергаются воздействию гораздо более серьезных нагрузок, чем автомобили, а их стекла являются структурной частью фюзеляжа.