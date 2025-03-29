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Венгрия планирует импортировать до 5 млн тонн российской нефти в 2025 году

Венгрия планирует импортировать до 5 млн тонн российской нефти в 2025 году

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, сообщил о планах страны на 2025 год — получить от 4,5 до 5 млн тонн российской нефти.

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