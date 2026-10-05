Медведь вышел в парк культуры и отдыха в Кызыле

В Кызыле медведь зашёл на территорию Национального парка культуры и отдыха, сообщает пресс‑служба МВД по Республике Тыва.
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