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Царьград

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AZUR air добавит 4-й рейс в Анталью из Екатеринбурга

AZUR air добавит 4-й рейс в Анталью из Екатеринбурга

С 27 июля авиакомпания AZUR air расширяет полетную программу из аэропорта Кольцово в Анталью. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, с указанной даты и до завершения летнего сезона будет добавлен еще один рейс по понедельникам.

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