Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар

Сегодня в селах и райцентрах Татарстана стартовала череда республиканских сабантуев 2025 года. Через неделю эту эстафету примут Набережные Челны, а также Якутск, где пройдет федеральный Сабантуй, а еще через неделю – Казань.
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