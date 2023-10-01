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Бекхэм о том, что стал лицом Катара, несмотря на несоблюдение прав человека: «Мир не изменится, если не давать людям возможности»

Бекхэм о том, что стал лицом Катара, несмотря на несоблюдение прав человека: «Мир не изменится, если не давать людям возможности»

В октябре 2021-го бывший футболист сборной Англии стал лицом ЧМ-2022 и согласился продвигать Катар. Сообщалось, что он будет получать 15 млн фунтов в год по контракту сроком на 10 лет.

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