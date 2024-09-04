Оператор связи Tele2 поменял название на t2

Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и поменял название на t2. Это следует из материалов на сайте компании, который тоже теперь оформлен по-новому — в частности, логотипы представлены в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой слева.
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