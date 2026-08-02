БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 2 августа, главное: 20 спецназовцев из укро-ССО накрыло ракетой под Хмельницким

Сводки СВО, 2 августа, главное: 20 спецназовцев из укро-ССО накрыло ракетой под Хмельницким

1620-й день спецоперации. Склады маркетплейса Rozetka в городе Бровары уничтожены ударом с воздуха Радомир Маркуш На фото: работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на базе автомобиля КамАЗ в зоне проведения специальной военной операции.

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