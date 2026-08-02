Сводки СВО, 2 августа, главное: 20 спецназовцев из укро-ССО накрыло ракетой под Хмельницким

1620-й день спецоперации. Склады маркетплейса Rozetka в городе Бровары уничтожены ударом с воздуха Радомир Маркуш На фото: работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на базе автомобиля КамАЗ в зоне проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии