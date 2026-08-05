Туризм и География
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Туризм и География

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Как перестать бояться незнакомого города и превратить навигацию в искусство

Как перестать бояться незнакомого города и превратить навигацию в искусство

Признаюсь честно: раньше любой выезд за пределы привычного района вызывал у меня внутреннюю панику. Я не просто наслаждалась архитектурой или местной кухней, а постоянно держала в голове мысль о том, как бы не свернуть не туда.

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