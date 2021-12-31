Путин дал болельщикам ID, который им не нужен

Активные болельщики, как и эксперты, считают, что Fan ID – штука излишняя Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому болельщики имеют право заявить об оформлении паспорта болельщика через портал «Госуслуги», сообщает «КоммерсантЪ».
Активные болельщики, как и эксперты, считают, что Fan ID – штука излишняя Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому болельщики имеют право заявить об оформлении паспорта болельщика через портал «Госуслуги», сообщает «КоммерсантЪ».
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