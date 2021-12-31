Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НЕТУ Mailru Агента
    Зе обкокаинится вусмерть за 2 дня !Джо Байден отложи...
  • aleksey Дедушка
    .... а он кто?Рогозин спрогнози...
  • Владимир Нелюбин
    Это мода на первом такая...пустоту гнать...Какое руководство канала..такие подарки..«Модный приговор»...

Путин дал болельщикам ID, который им не нужен

Путин дал болельщикам ID, который им не нужен

Активные болельщики, как и эксперты, считают, что Fan ID – штука излишняя Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому болельщики имеют право заявить об оформлении паспорта болельщика через портал «Госуслуги», сообщает «КоммерсантЪ».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх