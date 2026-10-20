Завтра ночью станет прохладнее, а днём ожидается комфортная температура. Как изменится погода дальше? Переходите узнать подробнее!Сегодня, 20 октября, столбики термометров показывают +14 градусов.
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