Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА владел преимуществом в матче со "Спартаком"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА, заявил, что армейцы в этом поединке были лучше соперников.
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