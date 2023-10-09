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Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА владел преимуществом в матче со "Спартаком"

Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА владел преимуществом в матче со "Спартаком"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА, заявил, что армейцы в этом поединке были лучше соперников.

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