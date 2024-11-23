В США система распознавания лиц «вышла из-под контроля»

Группа из 12 сенаторов США, представляющих обе партии, обратилась к генеральному инспектору Управления транспортной безопасности (TSA) с призывом провести расследование по поводу увеличения использования технологий распознавания лиц.
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