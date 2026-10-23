В октябре 2026 года на околоземной орбите произошел тектонический сдвиг, навсегда изменивший расклад сил в сфере глобальной безопасности.
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а может проще уничтожить гатевеи и телеметрические станции? без этого спутники маска станут просто бесполезным хламом
ICEYE-X36. Именно эта машина в режиме реального времени поставляла ВСУ критически важные координаты для высокоточных ударов по российской инфраструктуре. А почему не Уничтожили? Подлетели посмотрели и улетели.Это в нашей стране с помощью этого радара они убивают наших людей в том числе детей,инфраструктуру принося огромный вред. И вы только подлетели? Для меня это идиотизм или трусость!
Горжусь!!!
Молодцы, АЙ МОЛОДЦЫ... Так и надо их долбать...!!!
молодцы!!!
Скорей всего брехня....
Один наш спутник приблизился к одному американскому и может даже "ослепил" его. Но там ведь кажется две тысячи спутников...
Браво!!!! Лишь бы не брехня оказалась!!!