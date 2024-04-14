«Родина Медиа» сыграет с «Амкалом», а GOATS – с AVG во 2-м туре Media Basket

14 апреля, воскресенье Flava – Sayonara Boys, начало в 17:00 «Родина Медиа» – «Амкал», начало в 17:40 Sayonara Boys – Underground Bizne$, начало в 18:20 Pena Team – Flava x QB, начало в 19:10 B1Box – Underground Bizne$, начало в 19:50 «Родина Медиа» – Team Team, начало в 20:55 GOATS – AVG, начало в 21:35 Примечание: время начала матча – московское.
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