Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Страна и люди

Царьград Штраф за спасение: Суд наказал депутата, спасшего девушку от приезжих с ножами Фото: Pogiba Aleksandra/Globallookpress Депутат Турусин назвал несправедливым штраф за стрельбу в ходе конфликта с приезжими.