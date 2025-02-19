Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре. Это просто цирк какой-то!

Царьград Штраф за спасение: Суд наказал депутата, спасшего девушку от приезжих с ножами Фото: Pogiba Aleksandra/Globallookpress Депутат Турусин назвал несправедливым штраф за стрельбу в ходе конфликта с приезжими.
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