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AMD пообещала повысить доступность Ryzen 7 9800X3D, но речь не о цене Выпущенный боле...

AMD пообещала повысить доступность Ryzen 7 9800X3D, но речь не о цене Выпущенный боле...

AMD пообещала повысить доступность Ryzen 7 9800X3D, но речь не о ценеВыпущенный более месяца назад игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D оказался настолько популярным, что многие розничные продавцы распродали все запасы, однако спрос на него по-прежнему остаётся высоким.

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