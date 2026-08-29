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Цены в США: как формируются и чем отличаются от российских

Цены в США: как формируются и чем отличаются от российских

Штаты Америки отличаются уровнем жизни, из-за этого цены разнятся. Также на цены в США влияет поток туристов, поэтому логично, что штаты с высокой посещаемостью имеют самые высокие цены, а с низкой – минимальные.

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