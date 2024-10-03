В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внесёт в ГД законопроект, которым предлагается дать педагогам право требовать компенсацию морального вреда, причинённого распространением порочащих честь и достоинство сведений.
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