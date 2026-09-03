Пиратство под маской закона: почему Норвегия арестовала судно с учеными

РИА Новости/Илья Тимин Норвегия спровоцировала международный скандал: местные власти арестовали российское научно-исследовательское судно.
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