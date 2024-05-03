Власти Грузии отказались обсуждать с США вопросы стратегического партнерства

Грузинские власти не захотели ехать на встречу с американскими чиновниками из-за требования отложить рассмотрение закона об иноагентах.
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