Пьер Гасли вновь лишился подиума в Монако после пересмотра результатов

AlpineПилот Alpine Пьер Гасли вновь потерял третье место на Гран При Монако после очередного пересмотра результатов гонки.
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