Глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии