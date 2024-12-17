Глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии.