Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 493 подписчика

Глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно

Глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов антироссийских санкций недостаточно, и призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на российском рынке, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх