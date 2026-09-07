ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное.
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