ФАС проконтролирует перерасчеты за электричество в негазифицированных жилых домах

Федеральная антимонопольная служба направила письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации, чтобы сформировать единый системный подход при пересмотре тарифов на электроэнергию для жителей негазифицированных домов с электроотоплением.
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