Клименко сообщил, что заменить push-уведомления от банковских приложений в России пока нечем

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал сообщение о том, что Google может заблокировать все свои сервисы на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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