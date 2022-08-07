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«ПСЖ» за 25 млн евро покупает Руиса. Навас может перейти в «Наполи», но не в рамках этой сделки

Полузащитник Фабиан Руис переходит в «ПСЖ» из «Наполи». Corriere dello Sport пишет, что французский клуб предлагает за хавбека, контракт которого с «Наполи» истекает летом 2023 года, около 25 млн евро.

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