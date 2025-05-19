Законопроект: гонорары артистов-иноагентов пойдут на помощь Донбассу и СВО

Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству, сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего использование гонораров артистов-иноагентов для поддержки Донбасса и реабилитации участников СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии