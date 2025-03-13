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Закон и Порядок

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Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Консультант Джорджеску объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Digi24: консультант Джорджеску Писароглу выдвинул свою кандидатуру на выборах © Anton Pisaroglu/X Консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джорджеску Антон Писароглу КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости.

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