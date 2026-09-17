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СахПресс

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Пожар в доме на Горького в Южно-Сахалинске потушили на площади 40 «квадратов»

Пожар в доме на Горького в Южно-Сахалинске потушили на площади 40 «квадратов»

В Южно-Сахалинске пожарные не допустили распространения огня на кровлю жилого дома на улице Горького.

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