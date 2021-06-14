Никола Йокич – об удалении: «Хотел жестко сфолить, чтобы изменить ритм игры»

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свои действия в эпизоде с фолом на Кэмероне Пэйне во время четвертого матча серии с «Санз» (118:125, 0-4), когда его удалили с площадки.
Популярные статьи
- Сизерон о совместном фото с бойфрендом: «В какой-то момент понял, что это может помочь многим молодым фигуристам или другим людям»
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
Свежие комментарии